В Казани за аферу на 23 млн посадили экс-директора чулочно-носочной фабрики

Фото: "Реальное время"

3,5 года колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей получил по приговору Максим Новоселов, бывший директор Казанской чулочно-носочной фабрики. Накануне Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в афере с хищением 23,2 млн рублей с фиктивной поставкой 42 японских станков, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Между тем на сайте суда почему-то до сих пор нет отметки даже об удалении судьи в совещательную комнату по этому делу. Лишь о назначенном на 26 августа заседании.

Как сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного, приговор будет обжалован.

Напомним, процесс над Новоселовым стартовал почти год назад. По версии обвинения, в 2018 году Максим Новоселов с директором и учредителем ООО «Гранд» Арманом Погосяном обманом получили от лизинговой компании «Практика ЛК» из Екатеринбурга 23,2 млн рублей путем аферы с продажей 42 швейных машин Yamato на Урал и получением их же в лизинг в Казани. На деле техника в страну даже не завозилась.

Новоселов на следствии и в суде вину не признал, Погосян за полгода до возбуждения дела подался в бега. В отношении него дело выделено в отдельное производство.