Татарстанца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека

45-летнего жителя Болгара обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, все случилось 7 февраля этого года в квартире дома по улице Брендина. Обвиняемый был у себя дома, они с 30-летним знакомым распивали спиртное. Гость обругал хозяина, тот в ответ несколько раз ударил его по лицу и пошел покурить. Вернувшись, он нашел гостя спящим в уличной обуви на кровати. Подозреваемый стащил его на пол и стал пинать, после чего лег спать. Ночью в квартиру пришел родственник обвиняемого и обнаружил, что гость скончался.

Мужчина признал причастность к преступлению. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

В начале февраля по аналогичной статье обвинили жителя Зеленодольска, который во время ссоры ударил брата вилкой. Последний не стал обращаться в больницу и через несколько дней скончался.

Маргарита Головатенко