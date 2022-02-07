Первый тренер Валиевой: «Где мы только с Камилой не тренировались. Даже в торговых центрах дополнительно»

Фото: Олимпийский комитет России

Первый тренер новоиспеченной олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, аспирантка Поволжского государственного университета спорта и туризма Ксения Иванова поделилась с «Реальным временем» своими впечатлениями от выступления подопечной на Олимпийских играх в Пекине.



— Что сказать, сейчас я просто счастлива, что мне в жизни выпало работать с такой спортсменкой, что она развивается и растет. Когда она пришла ко мне заниматься в 3 с лишним года, конечно, сложно было предположить, что она станет олимпийской чемпионкой. Слишком много в нашем виде спорта факторов, которые могут помешать: пубертатный период, травмы…

Было понятно, что это талантливый, целеустремленный, трудолюбивый ребенок и что родители нацелены на результат. Это один из основных факторов успеха. В таком возрасте важно, чтобы родители поддерживали, помогали, развивали. Мама ходила с Камилой на художественную гимнастику, в балетную школу. Где мы только с ней не тренировались: и в «Меге», и в «Ривьере» дополнительно.

— О чем подумали, когда она упала?

— Подумала, что она уже достаточно сделала, что этого ей уже хватит для хорошей оценки. Но конечно переживала, когда смотрела. Мы вообще-то поддерживаем связь, если что-то нужно, созваниваемся. Но сейчас я с ней еще не общалась. Знаю, что она сконцентрирована на следующем виде программы. Уверена, что, несмотря на юный возраст и статус дебютантки Игр, она способна выступить как надо и никакой опыт или его отсутствие не скажутся, — сказала Ксения Иванова.

Напомним, Камила Валиева стала первой участницей Олимпиад, кто исполнил четверной прыжок. По итогам произвольной программы Валиева набрала 178,92 балла и заняла первое место. 15-летняя спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России.

