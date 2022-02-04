Ту-160М казанского завода может стать первым самолетом с ракетами обратного старта

Фото: Ростех

Стратегический ракетоносец Ту-160М, построенный филиалом ПАО «Туполев» Казанского авиационного завода, может стать первым в мире самолетом с ракетами обратного старта, которые способны перехватывать цели, находящиеся позади него, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.



«На первом Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора. Она позволяет применять для самообороны от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Ракеты класса «воздух-воздух» будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что применять РЛС заднего обзора целесообразнее как раз на тяжелых бомбардировщиках, поскольку они менее маневренны и могут не успеть развернуться носом к противнику.

Построенный с нуля стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет 12 января. Ту-160М летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». Полет он совершил с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех»).

Ожидается, что в 2022-м два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России. Они будут оснащены новыми образцами вооружения.

Маргарита Головатенко