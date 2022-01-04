Житель Татарстана подозревается в убийстве 52-летней женщины

Житель Татарстана подозревается в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

Так, в Набережных Челнах из квартиры одного из домов по улице Нариманова в медучреждение доставили 52-летнюю женщину с колото-резаным ранением грудной клетки. Спустя несколько часов она скончалась. По подозрению в совершении преступления задержали ее 31-летнего соседа.



Фото: sledcom.ru

Следствие установило, что подозреваемый с супругой пришел в гости к потерпевшей. В процессе распития алкоголя произошел конфликт. Затем мужчина вышел, отключил с помощью электрощита свет в квартире и начал стучать в дверь. Когда хозяйка открыла ее, подозреваемый вошел, нанес женщине удар ножом в грудь, а также пытался бросить в одного из гостей табурет. Присутствовавшие остановили мужчину и тот ушел.

Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. Выясняются все детали произошедшего.

Недавно стало известно, что жителя РТ, который убил ветерана Великой Отечественной войны, приговорили к 20 годам лишения свободы.

Диана Жиленкова