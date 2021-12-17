31-летний житель Казани фиктивно зарегистрировал 52 иностранца в своей квартире

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани суд признал виновным местного 31-летнего жителя в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации). Об этом сообщает прокуратура Московского района города.

Как стало известно, подсудимый в период с марта по май 2021 года зарегистрировал 52 иностранца в своей квартире, хотя по факту они там не проживали. Документы были переданы в миграционную службу.

Фото: прокуратура РТ

Свою вину казанец полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.



Вчера в Казани задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Он пытался расплатиться поддельными денежными купюрами в нескольких магазинах города.

Диана Жиленкова