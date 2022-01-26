На развитие цифровой инфраструктуры Татарстана выделено 1,6 млрд рублей

По решению президента Татарстана на комплексное развитие цифровой инфраструктуры республики дополнительно выделено 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин, открывая сегодня заседание коллегии Минцифры РТ. Выделение дополнительных средств связано с тем, что 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, принявший участие по видео-конференц-связи, сообщил, что планирует включить Татарстан в проект по созданию региональной платформы социального казначейства о предоставлении социальных льгот нуждающимся.

Кроме того, в конце года в Татарстане планируют начать выдавать цифровые паспорта. Но главная задача — завершить перевод всех 375 госуслуг в электронный вид и ускорить сроки их оказания. В настоящее время переведены 125 приоритетных государственных и муниципальных услуг.

— Одно дело — быть лидером в моменте, другое дело — удерживать и не сдавать лидерские позиции, — заключил Шадаев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, президент республики Рустам Минниханов сообщил в октябре 2021-го на ежегодном послании Государственному совету РТ. По его словам, цифровизация не самоцель, а в первую очередь инструмент, который даст возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние, повышение дохода, а также конкурентоспособность бизнеса.

Накануне первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Татарстан — лидер цифровизации всех отраслей экономики и государственного управления. В связи с этим в Казани расположился Центр развития цифровых компетенций «Единой России».



Луиза Игнатьева