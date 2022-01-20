Очевидец рассказал подробности ДТП на Ершова в Казани, в котором насмерть сбили женщину

Фото: ГИБДД Казани

В Казани сегодня утром на улице Ершова произошло ДТП — в 6 утра автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. Подробностями случившегося с «Реальным временем» поделился очевидец, который в то же время ехал в сторону Сибирского тракта.



Очевидец сообщил, что 35-летняя женщина за рулем Mitsubishi вела себя очень агрессивно. Судя по словам мужчины, водитель иномарки ехала справа и резко перестроилась на левую полосу: «Справа она ехала буквально на бешеной скорости, выехав где-то со второй полосы своей на крайнюю левую. И уже потом, буквально пяти минут не было, как уже попала в аварию — то есть сбила женщину».

Водитель считает, что аварии можно было избежать: «Условно говоря, если бы она агрессивно не ехала, по крайней мере, той [уже погибшей] женщине повезло бы».



Мужчина уточнил — сначала не понял, что автомобиль сбил пешехода, об этом он уже узнал из газет.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 248 ДТП. Задержаны 12 нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав.

Маргарита Головатенко