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Очевидец рассказал подробности ДТП на Ершова в Казани, в котором насмерть сбили женщину

15:19, 20.01.2022 2
Очевидец рассказал подробности ДТП на Ершова в Казани, в котором насмерть сбили женщину
Фото: ГИБДД Казани

В Казани сегодня утром на улице Ершова произошло ДТП — в 6 утра автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. Подробностями случившегося с «Реальным временем» поделился очевидец, который в то же время ехал в сторону Сибирского тракта.

Очевидец сообщил, что 35-летняя женщина за рулем Mitsubishi вела себя очень агрессивно. Судя по словам мужчины, водитель иномарки ехала справа и резко перестроилась на левую полосу: «Справа она ехала буквально на бешеной скорости, выехав где-то со второй полосы своей на крайнюю левую. И уже потом, буквально пяти минут не было, как уже попала в аварию — то есть сбила женщину».

Водитель считает, что аварии можно было избежать: «Условно говоря, если бы она агрессивно не ехала, по крайней мере, той [уже погибшей] женщине повезло бы».

Мужчина уточнил — сначала не понял, что автомобиль сбил пешехода, об этом он уже узнал из газет.

За последние сутки в столице Татарстана произошло 248 ДТП. Задержаны 12 нетрезвых водителей и пять человек без водительских прав.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:49
    И при чем здесь штамм омикрон?
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  • Анонимно 16:12
    Номера 700 просто так не дают
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