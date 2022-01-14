За сутки в Казани произошло 237 ДТП

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в столице Татарстана произошло 237 ДТП. Есть пострадавшие. Так, случились два столкновения. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В четверг в городе задержали 11 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного гражданина.

Фото: Максим Платонов

Вчера на 5-м км автодороги Кузайкино — Нурлат около деревни Кузайкино Альметьевского района столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус «Форд Транзит». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще четверо пассажиров автобуса получили травмы.

Диана Жиленкова