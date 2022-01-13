В Татарстане два человека погибли и четверо пострадали при столкновении «Лады Гранты» и микроавтобуса

Днем на 5-м км автодороги Кузайкино-Нурлат вблизи деревни Кузайкино Альметьевского района столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус «Форд Транзит». В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли, четверо пассажиров автобуса получили травмы.

«Лада Гранта» выехала на встречу, где и столкнулась с «Форд Транзит». Погибшие — водитель 1997 года рождения и пассажир 1987 года рождения.

Сейчас организована прокурорская проверка на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На прошлой неделе в Татарстане на 219-м км трассы Казань — Оренбург столкнулись автомобили Kia Rio и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц.



Татьяна Леухина