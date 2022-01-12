В Екатеринбурге прошла массовая эвакуация учеников и сотрудников школ из-за сообщений о минировании

В Екатеринбурге эвакуировали свыше 90 школ из-за поступивших сообщений о минировании.

По данным департамента образования администрации города, всего эвакуированы дети и сотрудники из 93 учебных зданий. Отмечается, что ученики большинства школ отправлены по домам. В общей сложности в городе находится более 160 школьных зданий, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Нижнекамске поступило ложное сообщение о минировании ТЦ «Рамус Молл». Виновника эвакуации торгового центра задержали, он дал показания в полиции. После инцидента также эвакуировали ТЦ «Олимп», «Барс» и «Сити Центр».

Диана Жиленкова