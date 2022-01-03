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В Нижнекамске поступило ложное сообщение о минировании ТЦ «Рамус Молл»

17:19, 03.01.2022
В Нижнекамске поступило ложное сообщение о минировании ТЦ «Рамус Молл»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске из-за сообщения о бомбе эвакуировали ТЦ «Рамус Молл». На месте происшествия в течение полутора часов работали спецслужбы. Информация о минировании оказалась ложной, передает «НТР-24».

Как рассказала заместитель гендиректора торгового центра Людмила Зайцева, виновника эвакуации уже задержали, он дал показания в полиции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что после инцидента также эвакуировали торговые центры «Олимп», «Барс» и «Сити Центр».

В прошлом месяце в столице Татарстана поступило несколько ложных сообщений о минировании школ. Позднее в мэрии города заявили, что активно освещая подобные инциденты, соцсети лишь провоцируют их рост.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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