СМИ: в одном из дворов Алма-Аты прогремели три взрыва

В Алма-Ате в одном из дворов на пересечения улиц Толстого-Чернышевского прогремели три взрыва. После них в воздухе появился резкий химический запах, сообщает «Sputnik Казахстан».

После взрывов у жителей двора началась паника. Журналистка рассказала, что слышала, как там начали бегать люди.



Накануне в Алма-Ате произошла стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики и предупредили, что могут открыть огонь.

Кроме того сообщалось, что в Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции Алмалинского района. Их атаку удалось отразить.



Татьяна Демина