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СМИ: в одном из дворов Алма-Аты прогремели три взрыва

17:36, 07.01.2022 1
СМИ: в одном из дворов Алма-Аты прогремели три взрыва
Фото: pixabay.com

В Алма-Ате в одном из дворов на пересечения улиц Толстого-Чернышевского прогремели три взрыва. После них в воздухе появился резкий химический запах, сообщает «Sputnik Казахстан».

После взрывов у жителей двора началась паника. Журналистка рассказала, что слышала, как там начали бегать люди.

Накануне в Алма-Ате произошла стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики и предупредили, что могут открыть огонь.

Кроме того сообщалось, что в Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции Алмалинского района. Их атаку удалось отразить.

Татьяна Демина
Происшествия

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:10
    Дай бог терпения местным жителям
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