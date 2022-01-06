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В Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции

17:03, 06.01.2022 2
В Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции Алмалинского района. Их атаку удалось отразить, пишет «РИА Новости».

По данным СМИ, в Алма-Ате велась стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.

По улицам Алма-Аты разгуливают мародеры. Они грабят магазины, банкоматы и простых жителей.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Их жертвами, по последним данным, стали 13 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти Казахстана расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще несколько сотен человек пострадали.

Татьяна Демина
Происшествия

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:04
    Это не последняя попытка
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  • Анонимно 17:38
    Кто же создаёт такую ситуацию в стране ? Запад? Нет запад возможно только пользуется такой ситуацией. А саму ситуацию создаёт власть совместно с ненасытными и жадными олигархами. Вгоняя людей в нищету и бесперспективное существование. А сказки про террористов пусть слушают другие. Не бывает столько террористов одновременно в разных частях страны.
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