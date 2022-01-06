В Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции

В Алма-Ате ликвидировали террористов, пытавшихся напасть на управление полиции Алмалинского района. Их атаку удалось отразить, пишет «РИА Новости».

По данным СМИ, в Алма-Ате велась стрельба. Военные по громкоговорителям потребовали от протестующих покинуть площадь Республики. Они предупредили, что могут открыть огонь.



По улицам Алма-Аты разгуливают мародеры. Они грабят магазины, банкоматы и простых жителей.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Их жертвами, по последним данным, стали 13 силовиков. Двое из погибших обнаружены обезглавленными. Наличие тел с такими увечьями власти Казахстана расценивают как «прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших Алма-Ату». Еще несколько сотен человек пострадали.



Татьяна Демина