Президент Татарстана ответил на вопрос, может ли женщина управлять регионом

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что управлять регином может только мужчина.

— Я с большим уважением отношусь к Рамзану Ахматовичу, не могу его не поддержать даже чисто по-братски. Но с другой стороны, я должен сказать — Всевышний нам предопределил, кто должен воевать, кто должен семью обеспечивать, кто должен детей рожать. Я думаю, что Рамзан Ахматович исходил из этого посыла. Мы настолько любим загружать женщин. Главное предназначение женщин — это дети, семья. Для нашей страны это особая тема. То, что сказал Рамзан Ахматович, я уверен, это не то, что женщина не может. У женщины другие задачи. Я знаю, как он относится к женщинам, к своей матери. Рамзан Ахматович в этом вопросе образец. Поэтому я его поддерживаю, — рассказал Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на пресс-конференции, что управлять регином может только мужчина: «Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина. Министерство может (женщина, — прим. ред.) возглавить, район».

