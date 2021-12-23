Индонезия отказалась от покупки российских истребителей СУ-35 на сумму в $1,1 млрд

Власти Индонезии отказались от покупки 11 российских истребителей СУ-35 на сумму $1,1 млрд и планируют вместо них приобрести американские F-15EX или французские Rafale. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо.

По словам Прасетьо, это пришлось сделать из-за нехватки средств в бюджете. Он добавил, что в зависимости от возможностей Индонезия хочет закупить две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса. Теперь рассматривается вопрос выбора между французскими и американскими производителями. Уточняется, что, если выбор будет сделан в пользу F-15EX из США, Индонезия получит их к 2027 году.

О подписании контракта на покупку российских истребителей СУ-35 Индонезией стало известно в 2018 году. Но в 2019 году индонезийский посол в России Вахид Суприяди сообщил, что его реализация задерживается в связи со сложной торговой схемой, куда вовлечены госведомства и компании.

Фото: ru.wikipedia.org

В октябре Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США. Вашингтон предложил Анкаре купить эти самолеты после того, как исключил ее из программы поставок F-35.

Дарья Акимова