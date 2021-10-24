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Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США

00:27, 24.10.2021
Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Фото: pixabay.com

Турция начала техническую работу по поставкам американских истребителей F-16, заявил министр обороны Хулуси Акар.

«Мы следим за этим процессом. Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО», — цитирует его «РИА Новости».

Уже стоящие на вооружении турецкой армии F-16 требуют модернизации, добавил министр. Как сообщил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган, Вашингтон предложил Анкаре купить эти самолеты после того, как исключил ее из программы поставок F-35.

Алексей Нечаев
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