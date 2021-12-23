В Татарстане за пять лет от браконьерства сохранили более 800 тонн речной рыбы

С момента создания Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Татарстане удалось предотвратить ущерб водным ресурсам на сумму в 812 млн рублей — это более 800 тонн сохраненной от браконьерства речной рыбы, сообщил председатель госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков.



За пять лет к ответственности привлекли 19 077 нарушителей и возбудили 714 уголовных дел. 70% правонарушений приходится на водные особо охраняемые природные территории.

С 2017 года ликвидировали 84 объекта (64 по решению суда, еще по 15 из 20 ведутся судебные процедуры). В 2021 году проведено более 6 тысяч рейдов. Выявлено 1 172 административных правонарушения, 57 материалов по ним — с признаками уголовно-наказуемых деяний.

На лидирующих позициях выявления административных правонарушений остаются пять районов — Нижнекамский, Чистопольский, Мамадышский, Елабужский и Агрызский. На их долю приходится 56% всей выполненной работы.

В первом квартале текущего года удалось предотвратить ущерб водным биоресурсам на общую сумму более чем 24,6 млн рублей. За этот период из республиканских водоемов изъяли 1 234 нелегальных орудия лова.

Маргарита Головатенко