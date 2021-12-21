На разработку программы «Управление жилищной политикой» для мэрии Казани потратят 2,5 млн рублей

Для мэрии Казани необходимо разработать программу «Управление жилищной политикой» на базе платформы 1С. На эти цели направят 2,5 млн рублей, тендер опубликован на сайте госзакупок.

Программное обеспечение должно вести учет участников жилищных программ, формировать единую базу жилищных программ. Оно должно включать в себя несколько подсистем: учета участников жилищных программ, администрирования, отчетности, обмена данными.

Фото: pxhere.com

В системе должны быть реестры по следующим жилищным программам: аварийное жилье, жилье горожанам, жилье молодым семьям, очередники по договору социального найма, социальная ипотека.

Финансируется закупка из бюджета города. Работы необходимо завершить до 30 апреля 2022 года.

В ноябре был объявлен тендер на закупку для исполкома Казани техники для расширения существующей защищенной криптографической сети и для системы обнаружения сетевых атак. На это выделили 1,7 млн рублей.

