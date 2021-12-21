При сходе лавины в Южной Осетии погибли двое российских военнослужащих

Пятеро военнослужащих Южного военного округа ВС РФ попали под лавину в Южной Осетии. Двое погибли. Троим оказали первую медицинскую помощь.

В поисковой операции приняли участие 20 человек и две единицы спецтехники из ЮВО и сил МЧС Южной Осетии, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлые выходные на шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар по причине нагревания угольного пласта. На момент возгорания внутри находились 128 горнорабочих. В конечном итоге всех из них вывели на поверхность. В результате происшествия никто не пострадал.

Диана Жиленкова