Евгений Артюхин стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Артюхиным. Габаритный форвард с силовой манерой игры заключил контракт с нижнекамцами до конца нынешнего сезона.

В активе Артюхина 204 игры в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Анахайм Данс», «Тампу» и «Атланта Трэшерз». Форвард известен жесткой манерой игры и частыми драками с соперниками.



В КХЛ Артюхин выступал за «Сибирь», СКА, ЦСКА, «Атлант», «Динамо», «Витязь» и другие команды. Последним клубом силового нападающего был «Адмирал» из Владивостока, который день назад расторг с Артюхиным контракт.





