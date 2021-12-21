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Евгений Артюхин стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»

15:51, 21.12.2021
Евгений Артюхин стал игроком нижнекамского «Нефтехимика»
Фото: ska.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Артюхиным. Габаритный форвард с силовой манерой игры заключил контракт с нижнекамцами до конца нынешнего сезона.

В активе Артюхина 204 игры в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Анахайм Данс», «Тампу» и «Атланта Трэшерз». Форвард известен жесткой манерой игры и частыми драками с соперниками.

В КХЛ Артюхин выступал за «Сибирь», СКА, ЦСКА, «Атлант», «Динамо», «Витязь» и другие команды. Последним клубом силового нападающего был «Адмирал» из Владивостока, который день назад расторг с Артюхиным контракт.



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