Оружие подростка, гулявшего в центре Челябинска, оказалось игрушечным

У молодого человека, гулявшего в центре Челябинска с предметом, похожим на огнестрельное оружие, в руках была игрушка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

О прогулке молодого человека сообщили очевидцы — она показалась им подозрительной. По данным СМИ, молодой человек с предметом, напоминающим автомат, следовал от площади Революции до остановки «Детский мир». Прохожие на него в основном не реагировали.

Фото: realnoevremya.ru

Полиция организовала проверку после появления таких сообщений.

Маргарита Головатенко