На ночную уборку улиц в Казани выйдут 247 единиц спецтехники
В ночь на 15 декабря на уборку казанских улиц вышли 48 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Вывозить снег будут со следующих улиц: Айвазовского, Бассейная, Волкова, Даурская, Кремлевская, Лебедева, Лобачевского, Академика Парина, Подлужная, Тихорецкая, Четаева, а также с Сибирского тракта, проспекта Ямашева.
Дорожные службы напоминают казанцам о том, что не нужно парковать автомобили возле проезжей части, они могут помешать уборке снега.
Днем на уборку снега вышли 483 дорожных рабочих и 227 единиц специальной техники.
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