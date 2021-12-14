На ночную уборку улиц в Казани выйдут 247 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В ночь на 15 декабря на уборку казанских улиц вышли 48 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Вывозить снег будут со следующих улиц: Айвазовского, Бассейная, Волкова, Даурская, Кремлевская, Лебедева, Лобачевского, Академика Парина, Подлужная, Тихорецкая, Четаева, а также с Сибирского тракта, проспекта Ямашева.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы напоминают казанцам о том, что не нужно парковать автомобили возле проезжей части, они могут помешать уборке снега.

Днем на уборку снега вышли 483 дорожных рабочих и 227 единиц специальной техники.

