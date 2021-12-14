На уборку казанских улиц от снега вышли 483 рабочих и 227 единиц спецтехники

Этим днем казанские улицы от снега будут очищать 483 дорожных рабочих и 227 единиц специальной техники. В их число входят 62 комбинированные дорожные машины, 54 тракторные щетки, 48 самосвалов и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Убирать улицы от снега будут в разных точках Казани. Например, снег будут вывозить с улиц Амирхана, Восстания, Декабристов, Карла Маркса, Модельной, Сибгата Хакима, а также с Аметьевской магистрали, проспектов Ибрагимова и Универсиады и др.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Прошлой ночью в столице Татарстана на уборку улиц вышли 57 дорожных рабочих и 253 единицы специальной техники. Жителей города попросили не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

Диана Жиленкова