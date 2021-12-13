«Прошу прощения у правосудия этой страны»: последнее слово колумбийца по делу о краже бриллиантов в Казани

Фото: "Реальное время"

С последним словом выступил сегодня в Приволжском райсуде Казани гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро, обвиняемый в краже чемодана с драгоценностями на 160,6 млн рублей в 2018 году из павильона «Казанской ярмарки». Признавший вину и выдавший закопанные ценности иностранец просил отнестись к нему снисходительно, передает из суда журналист «Реального времени».



Напомним, на прошлом заседании зампрокурора Татарстана Алексей Заика запросил для вора 5,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете сроков — день под стражей за полтора дня колонии общего режима — три года колумбиец уже отсидел. В зачет ему пошло и время, проведенное с сентября 2019 года в аргентинской тюрьме — до экстрадиции в Россию в марте 2021-го, и содержание в СИЗО Казани.

В своей финальной речи подсудимый заявил: «Ваша честь, я раскаиваюсь, в том что сделал. У меня не было намерения причинить вред... Я не хотел наживаться». Он напомнил — «потерпевший (директор Seven Diamonds Василий Савин) остался доволен тем, что я все вернул, он меня простил».

— Прошу Вас быть снисходительным и не наказывать меня сурово — обратился к председательствующему Эдгар Валеро. — Мне хотелось бы попросить прощения у правосудия этой страны...

Кроме того, гражданин Колумбии сообщил суду, что на родине его ждет несовершеннолетняя дочь с проблемами по здоровью и престарелая мать.

Речь иностранца прозвучала в суде на испанском. После чего назначенный по делу переводчик озвучила ее смысл присутствующим.

В прениях защита просила не наказывать иностранца строго и ограничиться уже отбытым под стражей сроком.

Преступление было совершено 15 июля 2018 года в павильоне «Казанской ярмарки», в сентябре того же года Валеро заочно арестовали, а через год задержали в Аргентине. В марте 2021-го Генпрокуратура РФ добилась его экстрадиции, в апреле беглого туриста доставили в Казань, а в мае он помог полиции разыскать похищенные золото и бриллианты.

Вину в преступлении гражданин Колумбии признал еще на предварительном следствии и в мае этого года помог полицейским обнаружить спрятанные ювелирные украшения и драгоценные камни в лесопосадке и болоте за ТРК «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе Казани.

Ранее «Реальное время» сообщало, как ответственные за сохранность ценностей проморгали их.