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Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2021 «Формулы-1»

17:50, 12.12.2021
Макс Ферстаппен стал чемпионом сезона-2021 «Формулы-1»
Фото: wikipedia.org

Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Об этом написало «РИА Новости».

Соревнования проходили сегодня в Абу-Даби. Второе место занял пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон . Перед заключительной гонкой оба имели равное количество очков в зачете пилотов, но Ферстаппен опережал Хэмилтона из-за большего количества побед.

Нидерландец оказался чемпионом «Формулы-1» впервые в своей карьере.

Вчера российский пилот Роберт Шварцман получил второе место во второй спринтерской гонке этапа Гран-при «Формулы-2», проходившем в Абу-Даби.

Дарья Акимова
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