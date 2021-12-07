В Москве около одной из школ задержан вооруженный подросток
В Москве полицейские рядом с одной из школ задержали вооруженного юношу 18 лет. Об этом сообщил ТАСС.
По имеющейся информации, молодой человек писал в социальной сети «ВКонтакте», что собирается устроить теракт в школе. У задержанного изъят пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
Его задержали прямо у входа в школу. Начата доследственная проверка.
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