В Москве около одной из школ задержан вооруженный подросток

В Москве полицейские рядом с одной из школ задержали вооруженного юношу 18 лет. Об этом сообщил ТАСС.

По имеющейся информации, молодой человек писал в социальной сети «ВКонтакте», что собирается устроить теракт в школе. У задержанного изъят пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Его задержали прямо у входа в школу. Начата доследственная проверка.

Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова