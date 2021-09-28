В Казани отменили меру пресечения психиатру по делу о взрыве газа в Зеленодольске

Фото: Максим Платонов

Сегодня Советский районный суд Казани отменил меру пресечения врачу-психиатру Наталье Евдокимовой по делу о взрыве газа в Зеленодольске.

На заседании адвокат Евдокимовой Павел Мазуренко представил перед судом результаты экспертизы, которая выявила, что Тимохин на момент смерти находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и умер от ишемической болезни сердца. Соответственно, по его словам, в такой ситуации пенсионер был просто не способен сделать какие-либо действия с газом. Сама Евдокимова также твердо убеждена в своей невиновности.

Напомним, ранее сотрудники Следственного комитета по Татарстану обвинили Евдокимову в халатности с отказом в госпитализации 82-летнего пенсионера Михаила Тимохина, который угрожал взорвать дом и сделал это 29 марта нынешнего года.

Фото: Александр Артемьев

С 1 апреля для нее в качестве меры пресечения избрали домашний арест, 16 апреля заменили ее на другую — запрет на выход из дома с 22 до 6 часов вечера. До сегодняшнего дня женщина была под наблюдением и ходила со специальным устройством на ноге.

