После проверок нарушения нашли на шести шахтах в Кузбассе
В Кузбассе после проверок на взрывоопасность нашли нарушения в шести шахтах. Проверки днем ранее поручили губернатор Сергей Цивилев и Генпрокуратура РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Надзорное ведомство выявило нарушения, «связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, нарушения продолжительности непрерывного отдыха работников, необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности».
Сейчас проводятся проверки соблюдения требований о промышленной безопасности и охране труда организаций угольной сферы.
Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым