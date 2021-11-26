После проверок нарушения нашли на шести шахтах в Кузбассе

В Кузбассе после проверок на взрывоопасность нашли нарушения в шести шахтах. Проверки днем ранее поручили губернатор Сергей Цивилев и Генпрокуратура РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры.



Надзорное ведомство выявило нарушения, «связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, нарушения продолжительности непрерывного отдыха работников, необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности».

Сейчас проводятся проверки соблюдения требований о промышленной безопасности и охране труда организаций угольной сферы.

Фото: ako.ru

Общее число погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек.

Маргарита Головатенко