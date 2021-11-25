Компания из Татарстана вошла в ТОП-10 крупнейших поставщиков решений в сфере ИБ в России

Татарстанская компания ГК Innostage заняла 10-ю позицию в рейтинге «Крупнейшие поставщики решений в сфере информационной безопасности в России по итогам 2020 года». По динамике развития компания оказалась в числе быстрорастущих на российском рынке, показав рост более чем в 50%.

Рейтинг крупнейших поставщиков решений в сфере ИБ составлен аналитическим центром TAdviser. При его подготовке аналитики учитывали данные о выручке российских компаний от ИБ-проектов за 2020 год. В отчетном периоде ГК Innostage показала выручку в 4,6 млрд рублей и вошла в десятку крупнейших поставщиков решений в сфере информационной безопасности.

При этом ГК Innostage оказалась в числе ИБ-компаний, показавших рост более 50%. Такого результата удалось достичь также компаниям «Ростелеком-Солар», «Код Безопасности», Positive Technologies.

Направление информационной безопасности в России, по мнению авторов рейтинга, в целом показывает уверенный рост. Генеральный директор ГК Innostage Айдар Гузаиров отмечает интерес к сфере кибербезопасности со стороны первых лиц государства и бизнеса и связывает эту тенденцию с возросшими объемами цифровизации.

«Когда оцифрована половина бизнеса и больше, то вопрос безопасности данных обретает совершенно иное значение и иной статус. Сейчас на карту цифровизации поставлено слишком многое. Информационная безопасность теперь может по праву считаться основой стабильности бизнеса, неотъемлемой частью критических информационных систем и, как следствие, основой национальной безопасности», — отмечает Айдар Гузаиров, генеральный директор ГК Innostage.

Всего в рейтинге поставщиков ИБ-услуг было представлено 43 российские компании, которые специализируются на разработке программных ИБ-продуктов и сервисов, а также разработке аппаратных ИБ-продуктов и оказании ИБ-услуг. Суммарная выручка составила 160 млрд рублей.