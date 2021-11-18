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В Казани автобус повис на отбойнике

18:25, 18.11.2021 3
В Казани автобус повис на отбойнике

В Казани автобус наехал на отбойник и повис на нем, сообщает telegram-канал «Еду в Татарстан».

Сообщается, что ДТП произошло рядом с Компрессорным заводом. На фотографии, которой поделились в мессенджере, видно, что в салоне автобуса находятся пассажиры.

Похожая ситуация произошла в городе в июле прошлого года — на улице Амирхана автомобиль влетел в отбойник на мосту. Машина повисла на дорожном ограждении, а деформированный отбойник принял форму «волны».

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортПроисшествия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:28
    Обалдеть! Как он так умудрился
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    Анонимно 18:41
    тоже не пойму как туда залез
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  • Анонимно 18:28
    На бок, надеюсь, не повалится
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