В Казани автобус повис на отбойнике

В Казани автобус наехал на отбойник и повис на нем, сообщает telegram-канал «Еду в Татарстан».

Сообщается, что ДТП произошло рядом с Компрессорным заводом. На фотографии, которой поделились в мессенджере, видно, что в салоне автобуса находятся пассажиры.

Похожая ситуация произошла в городе в июле прошлого года — на улице Амирхана автомобиль влетел в отбойник на мосту. Машина повисла на дорожном ограждении, а деформированный отбойник принял форму «волны».

Маргарита Головатенко