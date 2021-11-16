Генпрокурор РФ рассказал о результатах проверки крушения самолета ДОСААФ в Татарстане
Крушение самолета в Мензелинском районе Татарстана, в результате которого погибли 16 человек, «высветило системные недостатки в авиации ДОСААФ России». Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Госдуме.
— Проведенной по горячим следам проверкой установлен запредельный спектр нарушений — от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов, — цитирует генпрокурора «Интерфакс».
Сейчас военные прокуроры проверяют все учреждения ДОСААФ — результаты представят Краснову 15 декабря.
Трагедия произошла 10 октября. Легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота, потерпел крушение. Погибли 16 человек. В связи со случившимся в Татарстане 11 октября объявили днем траура. Подробности трагедии — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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