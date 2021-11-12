В Татарстане за 10 месяцев 2021 года производство электроэнергии выросло на 14%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за 10 месяцев этого года производство электроэнергии выросло на 14%, опережая темпы потребления, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев. По его словам, темпы потребления выросли на 10% — до 25,9 млрд кВт.

— Это благоприятная тенденция, но в тоже время не вся потребность покрывается собственной выработкой, указал Минибаев. Как следовало из слайдов, около 3 млрд кВт покрывается за счет перетока извне.

По его прогнозу, отрицательное сальдо сохранится до конца года — будет произведено 27,7 млрд кВт·ч, а потреблено — 29 млрд кВт·ч.

— Нашей задачей является полное покрытие потребностей собственной выработкой, — заявил Минибаев, добавив, что работа в этом направлении идет последние годы.

Напомним, в Татарстане изменили нормативы электрической нагрузки на жилые дома. Доцент кафедры КГЭУ Азат Ахметшин сообщил, что они были снижены в 2 раза — это привело к снижению расходов на прокладку сетей и строительство трансформаторных станций. Подробности — в материале «Реального времени».



Луиза Игнатьева