В поселке под Казанью машина вылетела с дороги и врезалась в припаркованные машины

Фото: соцсети

В татарстанском поселке Салмачи легковой автомобиль Renault вылетел с дороги и врезался в припаркованные автомобили. Один из них отбросило прямо на маленького ребенка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, происшествие случилось после резкого торможения впереди стоящего автомобиля. Пытаясь избежать столкновения, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину.

Также стало известно, что буквально с разницей в несколько часов произошло еще несколько ДТП: на светофоре сбили пешехода, на том же перекрестке «Газель» подрезала Opel.

Недавно сообщалось, что в столице Татарстана в этом году произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили несовершеннолетние. 50 из ДТП — наезды на пешеходов.

Диана Жиленкова