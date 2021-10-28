Галимова: «Товарооборот с Боснией и Герцеговиной для нас — перспективная точка роста»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Завтра Президент Татарстана встретится с министром внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины. Об этом сообщила на брифинге в кабмине официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Основное мероприятие, которое завтра состоится, — встреча сопредседателя межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

— Вы знаете, что у республики был визит в Сараево, в рамках которого обсуждались также вопросы о возможном развитии сотрудничества, — рассказала Галимова. — Это такой ответный визит, в рамках которого состоится еще и заседание межпрофсовета. Встреча с этим министром у президента в рамках визита в Сараево проходила тет-а-тет, была очень продолжительной. Очевидно, с Боснией и Герцеговиной у нас пока с точки зрения товарооборота не такие показатели, как хотелось бы. Это только перспективная точка роста для нас на будущее. По 2020 году товарооборот 8,86 млн долларов США. И мы рассчитываем, конечно, что такие взаимные визиты позволят нам укрепиться и в части экспорта, и в части импорта.

Единственное крупное сотрудничество с Боснией и Герцеговиной на сегодня у Татарстана идет по контракту «Вертолеты России», который был заключен в 2019 году. В рамках него состоялась поставка в МВД Сербской республики трех вертолетов «Ансаф» (сейчас поставлены 2 из них). Выполнено обучение 4 пилотов в 6 авиатехниках.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

— Есть перспектива в развитии этого направления ввиду того, что с географической точки зрения местность Боснии и Герцеговины достаточно гористая. И те вертолеты, которые производятся на нашем заводе, весьма подходят по характеристикам. Об этом говорили в рамках визита и на предстоящей встрече будут детально говорить, — сообщила Галимова. — На мероприятии будут присутствовать и представители Казанского вертолетного завода. Перспективным нам также видится продвижение продукции машиностроительного и нефтехимического комплекса, Казанского вертолетного завода и КАМАЗа, сотрудничество в области энергетики, нефтепереработки, сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины и фармацевтической промышленности, а также развитие сотрудничества в области культуры, науки и туризма.

Мария Короткова