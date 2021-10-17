В Тетюшском районе Татарстана нашли пожилую женщину, пропавшую в лесу
В Тетюшском районе РТ нашли женщину 1936 года рождения, которая потерялась в лесу у села Бессоново. Поиски велись с вечера 15 октября по 10.30 16 октября.
Сообщение о пропаже пожилой женщины поступило в прошлую пятницу в 18:00. Она ушла за грибами в 15:00 и заблудилась.
В поисках потерявшейся полицейские, пожарные, волонтеры и лесники прошли 15 тыс. кв. метров леса. Спасатели обследовали лесополосу в направлении Волга на площади 5,8 кв. км, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
В итоге женщину нашли в 3-4 км от леса. Ее осмотрели медики. Она не пострадала.
В июле в Татарстане нашли мужчину, который уехал на квадроцикле в лес возле села Коноваловка и пропал. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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