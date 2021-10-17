В Тетюшском районе Татарстана нашли пожилую женщину, пропавшую в лесу

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Тетюшском районе РТ нашли женщину 1936 года рождения, которая потерялась в лесу у села Бессоново. Поиски велись с вечера 15 октября по 10.30 16 октября.

Сообщение о пропаже пожилой женщины поступило в прошлую пятницу в 18:00. Она ушла за грибами в 15:00 и заблудилась.

В поисках потерявшейся полицейские, пожарные, волонтеры и лесники прошли 15 тыс. кв. метров леса. Спасатели обследовали лесополосу в направлении Волга на площади 5,8 кв. км, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Источник: ГУ МЧС России по Татарстану

В итоге женщину нашли в 3-4 км от леса. Ее осмотрели медики. Она не пострадала.



В июле в Татарстане нашли мужчину, который уехал на квадроцикле в лес возле села Коноваловка и пропал. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Татьяна Демина