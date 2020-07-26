В Татарстане на пропавшего в лесу мужчину на квадроцикле составили протокол об административном нарушении

В Татарстане нашли мужчину, который уехал на квадроцикле в лес возле села Коноваловка и пропал.

Его обнаружили волонтеры между населёнными пунктами Коноваловка и Подгорный Байлар. Врачи диагностировали у мужчины охлаждение, а также ушиб грудной клетки. Также он был в состоянии алкогольного опьянения, от госпитализации мужчина отказался.

Поскольку в Татарстане ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, то 24 июля материалы по факту въезда и нахождения в лесу потерявшегося мужчины будут направлены в административную комиссию лесного хозяйства для рассмотрения возможности возбуждения дела об административном правонарушении,сообщила пресс-служба МЧС по РТ.

Мужчина пропал 23 июля. На его поиски отправились спасатели Набережночелнинского ПСО и оперативная группа Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона.

