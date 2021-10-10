Полпред президента России выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске
После трагедии в Мензелинске полпред президента России в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
— Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим, — сообщил он.
Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.
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