Полпред президента России выразил соболезнования в связи с трагедией в Мензелинске

Фото: Ирина Плотникова

После трагедии в Мензелинске полпред президента России в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

— Это большая трагедия для всех нас, сложно поверить, что так внезапно может прерваться жизнь. Нет верных и достаточных слов, которые выражают наше сочувствие, боль и горечь утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память погибшим, — сообщил он.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.

Алексей Нечаев