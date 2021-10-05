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Квартальнов отказался комментировать игру Бобкова после поражения от минского «Динамо»

22:53, 05.10.2021
Квартальнов отказался комментировать игру Бобкова после поражения от минского «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отказался от комментариев после вопроса об игре Игоря Бобкова после поражения от минского «Динамо» (3:4 от) в регулярном чемпионате КХЛ.

Голкипер казанцев по ходу встречи в Казани допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника.

Вопрос о вратаре «Ак Барса», могла ли быть усталость?

— Без комментариев. Какая усталость?

Он играет несколько матчей подряд, ранее его хвалили.

— Сегодня хвалить не будем, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Это уже второе поражение «Ак Барса» от минского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Ранее в середине сентября подопечные Квартальнова уступили в гостях со счетом 2:5.

После сегодняшнего поражения от минчан в активе «Ак Барса» осталось 21 очко, команда из Казани находится на 4-м месте в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, до этого казанцы обыграли дома «Салават Юлаев», выиграв в первом «зеленом дерби» в сезоне.

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