Квартальнов отказался комментировать игру Бобкова после поражения от минского «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отказался от комментариев после вопроса об игре Игоря Бобкова после поражения от минского «Динамо» (3:4 от) в регулярном чемпионате КХЛ.

Голкипер казанцев по ходу встречи в Казани допустил несколько результативных ошибок в пользу соперника.

— Вопрос о вратаре «Ак Барса», могла ли быть усталость?



— Без комментариев. Какая усталость?

— Он играет несколько матчей подряд, ранее его хвалили.

— Сегодня хвалить не будем, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Это уже второе поражение «Ак Барса» от минского «Динамо» в текущем сезоне КХЛ. Ранее в середине сентября подопечные Квартальнова уступили в гостях со счетом 2:5.

После сегодняшнего поражения от минчан в активе «Ак Барса» осталось 21 очко, команда из Казани находится на 4-м месте в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, до этого казанцы обыграли дома «Салават Юлаев», выиграв в первом «зеленом дерби» в сезоне.