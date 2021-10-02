Специалисты из Татарстана предложили варианты развития креативных кластеров в Нижнекамске

В Нижнекамске в ходе образовательной программы «Городские практики», проходившей для профессионалов в сфере развития городской среды, специалисты из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов Татарстана предложили варианты развития креативных кластеров на трех городских территориях.



Участники представили шесть предложений. В качестве будущих общественных пространств выбрали здание автовокзала, два объекта на Красном Ключе и территорию, объединяющую «спальные» микрорайоны около Корабельной рощи.

Одна из команд предложила обустроить в здании автовокзала креативный кластер с фуд-кортом, велопрокатом и хостелом. Решение объяснили тем, что удаленность от жилой застройки позволяет развивать пространство как ночную площадку с включением круглосуточных сервисов.

От других участников поступило предложение о восстановлении усадьбы купцов Стахеевых. И речь идет не только об историческом облике, но и о восстановлении традиций, связанных с натуральным хозяйством, производством собственной продукции и развитием гастрономии. На територии усадьбы можно создать крео-сад, городские огороды и теплицу, а горожан приобщать к местным традициям через образовательную программу, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил важность результатов программы: «Нижнекамск — еще молодой город, и впереди у нас большие перспективы».

Маргарита Головатенко