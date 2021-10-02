Велимир Перасович подвел итог первого матча УНИКСа в новом сезоне Евролиги

Наставник УНИКСа Велимир Перасович подвел итог стартовой встречи нового сезона Евролиги против петербургского «Зенита» — 69:70.

«Во второй половине они [«Зенит»] четко знали, чего хотят. В начале последней четверти гостям удалось переломить игру. Уже после большого перерыва у нас были проблемы в атаке. Не могли забросить легкие мячи, а порой принимали неверные решения в переходе, из-за чего нам не удавалось конвертировать свою хорошую защиту в набранные очки.

Мы не справились с Бэроном на периметре. А ключевым стал момент, когда он забил три трехочковых подряд. Кроме того, на протяжении всей встречи у нас были проблемы на подборе», — сказал Перасович на послематчевой пресс-конференции.

Следующую игру в Евролиге УНИКС проведет 8 октября против «Монако» на своем паркете. А 12 октября подопечные Перасовича сыграют также в Казани с мюнхенской «Баварией».