В Татарстане госинспекция по маломерным судам предупредила о снижении уровня воды в Волге

В Татарстане госинспекция по маломерным судам предупредила судовладельцев об обмелении Волги и рекомендовала не передвигаться в незнакомых участках акватории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Судовладельцам рекомендовали передвигаться в проверенных местах, на незнакомых участках акватории передвигаться с безопасной скоростью и эхолотом. Вечером и ночью необходимо включать световые приборы и бортовые огни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник в Татарстане сняли с мели научный теплоход «Биолог» ИЭВБ Самарского научного центра Российской академии наук. По данным МЧС, в сентября в республике произошло четыре случая посадки на мель на реке Волга.

