Юрист дал советы, как не попасться на уловки интернет-мошенников

Для защиты от интернет-мошенничеств заслуженный юрист России Иван Соловьев советует никогда не спешить с переводом средств и сообщением своей личной информации. Он рекомендует лишний раз перепроверить, кто контактирует с вами по телефону.

«Если же деньги уже переведены мошенникам, то необходимо не откладывая постараться задокументировать все произведенные действия: сделать скриншоты денежных переводов, записать контактные данные лжепродавцов, сохранить ссылки на их сайты или сфотографировать их. В целом же при приобретении товаров в онлайн-режиме лучше последовательно фиксировать все действия, в том числе с помощью видеофиксации», — передает слова юриста RT.

После этого необходимо обратиться с заявлением в полицию. Сделать это можно как придя в отдел, так и в онлайн-режиме.

На этой неделе в Казани 84-летняя местная жительница перевела злоумышленникам более 5 млн рублей за 2 недели. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Ольга Шагиева