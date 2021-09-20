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В Татарстане коронавирусом заболели еще 54 человека

12:01, 20.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане коронавирусом заболели еще 54 человека
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 26 486 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели шесть человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 22 918 человек. Умерли за весь период 716 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 58 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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