В Татарстане коронавирусом заболели еще 54 человека
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 26 486 случаев COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели шесть человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 22 918 человек. Умерли за весь период 716 заболевших.
Вчера в Татарстане подтвердились 58 новых случаев COVID-19.
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