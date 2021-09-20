Генпрокурор России направил своего заместителя на место стрельбы в Пермском университете

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя Николая Шишкина на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Шишкин выедет на место происшествия для координации деятельности всех правоохранительных органов.

Генеральная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц. «Приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, способствовавших совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома. По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим.

Маргарита Головатенко