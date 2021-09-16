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Проголосовавшим покажут фильм «Девятаев» на парковке центра семьи «Казан»

11:22, 16.09.2021 1
Проголосовавшим покажут фильм «Девятаев» на парковке центра семьи «Казан»
Фото: kzn.ru

Проголосовавшие на выборах казанцы 17 сентября смогут бесплатно посмотреть фильм «Девятаев». Киносеанс устроят в автокинотеатре на парковке у Центра семьи «Казан».

Сеансы пройдут в 19.00 и 21.00. Въезд бесплатный по браслету «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!»

Фото: Максим Платонов

Военно-историческая драма рассказывает о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, сбежавшего из концлагеря на немецком самолете-бомбардировщике 8 февраля 1945 года. Фильм сняли режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.

Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что узнал о подвиге летчика и героя Михаила Девятаева благодаря своей жене — Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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