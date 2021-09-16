Проголосовавшим покажут фильм «Девятаев» на парковке центра семьи «Казан»
Проголосовавшие на выборах казанцы 17 сентября смогут бесплатно посмотреть фильм «Девятаев». Киносеанс устроят в автокинотеатре на парковке у Центра семьи «Казан».
Сеансы пройдут в 19.00 и 21.00. Въезд бесплатный по браслету «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!»
Военно-историческая драма рассказывает о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, сбежавшего из концлагеря на немецком самолете-бомбардировщике 8 февраля 1945 года. Фильм сняли режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.
Режиссер фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что узнал о подвиге летчика и героя Михаила Девятаева благодаря своей жене — Наталии Фишман-Бекмамбетовой.
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