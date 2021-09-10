МИД России сделал заявление послу США из-за вмешательства американских «цифровых гигантов» в выборы

Министерство иностранных дел России сделало заявление послу США в Москве Джону Салливану из-за вмешательства американских «цифровых гигантов» в выборы в Государственную думу РФ. В ведомстве заявили, что имеют неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства со стороны Штатов.

В связи с этим МИД заявил Салливану о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Кроме того, американский посол и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудили некоторые другие вопросы двустороннего характера, сообщается на сайте российского ведомства.

Сегодня Салливана вызвали в МИД России. Здание ведомства он покинул, не дав комментариев журналистам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, еще в апреле глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США усиливают попытки повлиять на политическую конкуренцию в стране в связи с приближением выборов в парламент.



Депутат отметил, что о попытках вмешательства во внутренние дела страны свидетельствуют, в частности, слова экс-посла США в России Майкла Макфола, заявившего о необходимости более активной поддержки «идеологических союзников» США на постсоветском пространстве, в том числе в России.



Татьяна Демина