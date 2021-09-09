Адвокатская палата РТ сообщила о новой жертве COVID
От коронавирусной инфекции скончался известный казанский адвокат Василь Рашитович Кабиров. Информацию об этом обнародовала Адвокатская палата Татарстана.
Совет Адвокатской палаты республики выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного.
Сообщается, что смерть наступила в конце августа.
В свое время адвокат Кабиров участвовал в защите арестованного гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина, экс-председателя совета директоров «Интехбанка» и гендиректора АО «Ройял Тайм Групп» Рустема Абдуллина, а также обвиняемого в подготовке к теракту Роберта Сахиева (Хабиба Закамского).ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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