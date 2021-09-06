После избиения фельдшера в Челнах следственные органы возбудили уголовное дело
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому предоставить доклад об обстоятельствах избиения фельдшера скорой помощи в Челнах.
Речь идет об инциденте с избиением приехавшего на вызов фельдшера в 50-м комплексе города. Предварительно известно, что на врача набросилась мать пациентки.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о побоях, сообщает Следком России.
В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» сообщали, что после инцидента полиция проводит проверку.
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