После избиения фельдшера в Челнах следственные органы возбудили уголовное дело

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому предоставить доклад об обстоятельствах избиения фельдшера скорой помощи в Челнах.



Речь идет об инциденте с избиением приехавшего на вызов фельдшера в 50-м комплексе города. Предварительно известно, что на врача набросилась мать пациентки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о побоях, сообщает Следком России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе МВД по РТ «Реальному времени» сообщали, что после инцидента полиция проводит проверку.

Маргарита Головатенко