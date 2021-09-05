Полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера «скорой» в Челнах
После сообщений об избиении фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов вечером 4 сентября в Набережных Челнах, проводится проверка, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД РТ.
«По данному инциденту сообщение зарегистрировано в дежурной части УМВД России по городу Набережные Челны, и по данному факту проводится проверка», — сообщили изданию.
Инцидент произошел в квартире 50-го комплекса. СМИ сообщили, что на пострадавшую набросилась мать пациентки. Фельдшер заявляла о намерении обратиться в полицию.
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