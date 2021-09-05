Новости происшествий

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера «скорой» в Челнах

13:23, 05.09.2021
Полиция проверяет инцидент с избиением фельдшера «скорой» в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

После сообщений об избиении фельдшера бригады скорой помощи, приехавшей на вызов вечером 4 сентября в Набережных Челнах, проводится проверка, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД РТ.

«По данному инциденту сообщение зарегистрировано в дежурной части УМВД России по городу Набережные Челны, и по данному факту проводится проверка», — сообщили изданию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел в квартире 50-го комплекса. СМИ сообщили, что на пострадавшую набросилась мать пациентки. Фельдшер заявляла о намерении обратиться в полицию.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также